25 Eylül Perşembe Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün seni aşk hayatında adeta bir tutku fırtınası bekliyor. Gökyüzünün mavi derinliklerinde, Güneş ile Plüton arasında adeta bir tango başlıyor. Bu göksel dans, hayatına güçlü bir enerji akışı getirecek.

Eğer bir ilişkin varsa, bu enerjiyi en derinlerinde hissedeceksin. Romantik duyguların tavan yapacak, belki de uzun zamandır hissetmediğin bir aşk sarhoşluğu seni sarmalayacak. Ama bu sadece romantizmle sınırlı kalmayacak, yoğun duygusal deneyimler de seni bekliyor. Belki de ilişkinde yeni bir sayfa açma, belki de eski defterleri kapama zamanı geliyor. Ama eğer bekarsan, bugün kalbini hızlandıracak biriyle karşılaşma ihtimalin oldukça yüksek. Belki de o uzun zamandır beklediğin aşk, bugün karşına çıkacak. Kim bilir, belki de bugün aşk kapını çalacak ve hayatın bir anda renklenecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…