21 Eylül Pazar Başak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün burcunda büyülü bir olay gerçekleşiyor: Güneş Tutulması! Bu, hayatının romanında yeni bir bölümün başlangıcı olabilir. Aşk hayatında romantizmin hüküm sürdüğü bir fırtına kopuyor. İlişkilerde yeni başlangıçlar veya bitişler gündeme gelebilir. Belki de uzun zamandır kafanda yer eden, partnerinle atmayı düşündüğün o ciddi adımı atma zamanı gelmiştir. Ya da belki de sana artık iyi gelmeyen, enerjini tüketen bir bağı geride bırakmanın vakti gelmiştir. Şimdi 'Ya hep ya hiç' diyeceksin ve bu, hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Eğer bekarsan, bu tutulma hayatına kader niteliğinde bir aşk getirebilir. Kim bilir, belki de hayatının aşkıyla tanışmak üzeresin. Bu yüzden gözlerini ve kalbini açık tutsan iyi edersin. Bu büyülü tutulma, hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…