22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir renk cümbüşüne dönüşecek. Güneş, Terazi burcuna adımını atarak haftanın ilk günlerini aydınlatacak. Bu durum, maddi konuların ön plana çıkmasına neden olacak. Gelir-gider dengeni sağlamak adına, stratejik düşünme yeteneğini devreye sokman gerekebilir. Belki biraz kemer sıkma zamanı gelmiştir, kim bilir?

Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, iletişim trafiğin hızlanacak. İş görüşmeleri, kısa süreli yolculuklar ve yazılı işler, haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak. Hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşı karşıya geldiği bir döneme giriyoruz. İş ortaklıklarında belirsizliklerin oluşabileceği bu dönemde, sözlere değil, somut verilere odaklanman gerektiğini unutmamalısın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, yeteneklerini güçlü ve etkili bir şekilde sergilemene yardımcı olacak. Yaratıcı projelerinle veya dikkat çeken sunumlarınla öne çıkabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…