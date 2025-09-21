onedio
22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Eylül - 28 Eylül haftası Başak ve yükselen Başak burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir renk cümbüşüne dönüşecek. Güneş, Terazi burcuna adımını atarak haftanın ilk günlerini aydınlatacak. Bu durum, maddi konuların ön plana çıkmasına neden olacak. Gelir-gider dengeni sağlamak adına, stratejik düşünme yeteneğini devreye sokman gerekebilir. Belki biraz kemer sıkma zamanı gelmiştir, kim bilir?

Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, iletişim trafiğin hızlanacak. İş görüşmeleri, kısa süreli yolculuklar ve yazılı işler, haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak. Hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşı karşıya geldiği bir döneme giriyoruz. İş ortaklıklarında belirsizliklerin oluşabileceği bu dönemde, sözlere değil, somut verilere odaklanman gerektiğini unutmamalısın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, yeteneklerini güçlü ve etkili bir şekilde sergilemene yardımcı olacak. Yaratıcı projelerinle veya dikkat çeken sunumlarınla öne çıkabilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

