onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 22 Eylül - 28 Eylül haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, zihinsel dağınıklığa sebep olabilir. Bu durum, biraz dikkat gerektirebilir çünkü bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumun çözümü aslında oldukça basit: düzenli uyku. Evet, doğru duydun! Bu hafta düzenli ve kaliteli uykuya öncelik vermelisin. Uykunun iyileştirici gücünü asla küçümseme, çünkü sana ilaç gibi gelecek.

Hafta sonuna doğru ise gökyüzünde oluşacak olan Güneş ile Plüton üçgeni, enerjini yeniden kazanmanı sağlayacak. Bu durum, bedenine dayanıklılık katacak ve kendini yeniden güçlü hissetmene yardımcı olacak. Bu enerji yükselişi ile birlikte, haftanın stresini ve yorgunluğunu üzerinden atmayı başaracaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Başak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın