22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için biraz karmaşık geçebilir. Güneş ile Neptün arasındaki karşıtlık, zihinsel dağınıklığa sebep olabilir. Bu durum, biraz dikkat gerektirebilir çünkü bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilir. Ancak endişelenme, bu durumun çözümü aslında oldukça basit: düzenli uyku. Evet, doğru duydun! Bu hafta düzenli ve kaliteli uykuya öncelik vermelisin. Uykunun iyileştirici gücünü asla küçümseme, çünkü sana ilaç gibi gelecek.

Hafta sonuna doğru ise gökyüzünde oluşacak olan Güneş ile Plüton üçgeni, enerjini yeniden kazanmanı sağlayacak. Bu durum, bedenine dayanıklılık katacak ve kendini yeniden güçlü hissetmene yardımcı olacak. Bu enerji yükselişi ile birlikte, haftanın stresini ve yorgunluğunu üzerinden atmayı başaracaksın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…