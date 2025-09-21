onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Eylül - 28 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 22 Eylül - 28 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için karışık enerjiler barındırıyor. Haftanın ortasında Güneş ile Neptün arasında meydana gelecek karşıtlık, ilişkinde bazı belirsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Partnerinle arandaki beklentiler konusunda bir takım anlaşmazlıklar yaşanabilir. Belki de birbirinizi tam anlamıyla anlamakta zorlanabilirsiniz. 

Hafta sonuna doğru ise, Güneş ve Plüton arasında oluşacak olan üçgen, ilişkine bambaşka bir boyut katacak. Bu dönemde, ilişkinde yoğun bir tutku hissedebilirsin. Partnerinle arandaki bağın daha da güçlendiğini fark edeceksin. Bu durum, ilişkini daha da derinleştirecek ve partnerine olan bağlılığını artıracak. Bekar olan Başak burçları için ise bu dönem, potansiyel bir partnerle tanışma fırsatı olabilir. Bu tanışma, hayatında güçlü ve dönüştürücü bir etki yaratabilir. Belki de hayatının aşkıyla karşılaşabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Başak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın