22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve renkli geçecek gibi görünüyor. Güneş'in Terazi burcuna geçtiği hafta başında, maddi konularla ilgili daha fazla düşünmen gerekebilir. Gelir ve gider dengenin sağlanması için stratejik düşünme yeteneğini kullanman gerekebilir.Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, iletişim trafiğinde hızlı bir artış yaşanacak. İş görüşmeleri, kısa süreli yolculuklar ve yazılı işler, haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak.

Güneş ve Neptün'ün karşı karşıya geldiği hafta ortasında, iş ortaklıklarında belirsizliklerin oluşabileceği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde, sözlere değil, somut verilere odaklanman gerektiğini unutmamalısın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, yeteneklerini güçlü ve etkili bir şekilde sergilemene yardımcı olacak. Yaratıcı projelerinle veya dikkat çeken sunumlarınla öne çıkabilirsin.

Aşk hayatında ise hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı, partnerinle arandaki beklentiler konusunda belirsizlikler yaratabilir. Ancak hafta sonuna doğru Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkine yoğun bir tutku katabilir. Ama bekar Başak burçları için bu dönem, güçlü ve dönüştürücü bir tanışma fırsatı olabilir. Bu hafta her anlamda dikkatli olman ve fırsatları değerlendirmen dileğiyle, keyifli bir hafta geçirmen dileğiyle! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…