Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
22 Eylül - 28 Eylül Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

22 - 28 Eylül 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 22 Eylül - 28 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Eylül - 28 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için oldukça hareketli ve renkli geçecek gibi görünüyor. Güneş'in Terazi burcuna geçtiği hafta başında, maddi konularla ilgili daha fazla düşünmen gerekebilir. Gelir ve gider dengenin sağlanması için stratejik düşünme yeteneğini kullanman gerekebilir.Mars'ın Akrep burcuna geçişiyle birlikte, iletişim trafiğinde hızlı bir artış yaşanacak. İş görüşmeleri, kısa süreli yolculuklar ve yazılı işler, haftanın gündem maddeleri arasında yer alacak. 

Güneş ve Neptün'ün karşı karşıya geldiği hafta ortasında, iş ortaklıklarında belirsizliklerin oluşabileceği bir döneme giriyoruz. Bu dönemde, sözlere değil, somut verilere odaklanman gerektiğini unutmamalısın. Hafta sonuna yaklaştığımızda ise Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, yeteneklerini güçlü ve etkili bir şekilde sergilemene yardımcı olacak. Yaratıcı projelerinle veya dikkat çeken sunumlarınla öne çıkabilirsin.

Aşk hayatında ise hafta ortasında Güneş ve Neptün'ün karşıtlığı, partnerinle arandaki beklentiler konusunda belirsizlikler yaratabilir. Ancak hafta sonuna doğru Güneş ve Plüton'un oluşturduğu üçgen, ilişkine yoğun bir tutku katabilir. Ama bekar Başak burçları için bu dönem, güçlü ve dönüştürücü bir tanışma fırsatı olabilir. Bu hafta her anlamda dikkatli olman ve fırsatları değerlendirmen dileğiyle, keyifli bir hafta geçirmen dileğiyle! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

