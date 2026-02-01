Sevgili Başak, haftanın ilk günlerinde, Aslan burcundaki Dolunayın enerjisiyle baş başa kalıyorsun. Bu durum, seni biraz daha içe dönük hale getirirken, bir yandan da iş hayatındaki görünmeyen yüklerin, genellikle göz ardı ettiğin detayların farkına varmanı sağlıyor. Bu durum, dinlenme ihtiyacını görmezden gelmenin zorlaştığı bir dönem olabilir. Başarıyı yakalamak kadar, verimliliği artırmak ve bunun için de dinlenmeye vakit ayırmak önemli. Bu hafta, kendine biraz daha fazla zaman ayırmanın tam sırası!

Haftanın ilerleyen günlerinde ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, sahneye çıkıyor. Bu hareket, eğitim ve akademik hedeflerin, belki de yurt dışı ya da uluslararası bağlantılı bir işin gündeme gelmesini sağlayabilir. Daha önce cesaret edemediğin bir adımı atmaya karar verebilirsin. Evren, sana 'önce dur biraz soluklan, sonra daha büyük düşün' mesajını veriyor. Belki de yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanıdır. Hadi, hayallerinin peşinden git ve hayatını değiştir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…