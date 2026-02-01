Sevgili Başak, Merkür bu hafta Balık burcuna adım atıyor. Bu durum ise kontrol etme ihtiyacını artırarak bedeninde strese neden oluyor. Her şeyi tamamen anlamak ve netleştirmek için gösterdiğin çaba, farkında olmadan kaslarında gerginliğe ve genel bir huzursuzluğa neden olabilir. Bir planının bozulduğu anda bedeninin verdiği tepkileri dikkatle gözlemle. Bu durum, belki de senin için yeni bir farkındalık oluşturabilir.

Bu hafta sağlık konusu öne çıkıyor ve burada önemli olan ise her şeyin çözülebilir olmadığını kabullenmek. Evet, bazen işler istediğim gibi gitmiyor ve bu durumda kontrolü bırakmak gerekiyor. Bu hafta, iş hayatını akışa bırak, kendine zaman ayır ve bedenini dinle. Unutma ki sağlık her şeyden önce gelir!