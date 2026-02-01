Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, asi Uranüs ile kare açı yapacak. Bu durum, duygusal beklentilerinde ani ve beklenmedik değişimlere yol açabilir. Belki bir anda sevdiğin kişiye karşı mesafe koymak isteyeceksin, belki de tam tersi, ona daha da yakınlaşma arzusu içinde olacaksın.

Bu hafta mantığınla kalbin arasında yaşanacak çelişkiler de daha belirgin hale gelebilir. Mantığın seni belirli bir yöne çekerken, kalbin ise tamamen farklı bir yönde olabilir. Bu durum, karar vermeni zorlaştırabilir ve belki de kesin kararlar vermek yerine, duygularının farkında olmayı tercih edeceksin.

Şimdi şu aklından çıkarma, aşkta her şey siyah ve beyaz değildir ve bazen ne istediğini tam olarak anlamak için kendine biraz zaman vermen gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…