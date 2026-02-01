onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 2 Şubat - 8 Şubat Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünün en romantik gezegeni Venüs, asi Uranüs ile kare açı yapacak. Bu durum, duygusal beklentilerinde ani ve beklenmedik değişimlere yol açabilir. Belki bir anda sevdiğin kişiye karşı mesafe koymak isteyeceksin, belki de tam tersi, ona daha da yakınlaşma arzusu içinde olacaksın.

Bu hafta mantığınla kalbin arasında yaşanacak çelişkiler de daha belirgin hale gelebilir. Mantığın seni belirli bir yöne çekerken, kalbin ise tamamen farklı bir yönde olabilir. Bu durum, karar vermeni zorlaştırabilir ve belki de kesin kararlar vermek yerine, duygularının farkında olmayı tercih edeceksin. 

Şimdi şu aklından çıkarma, aşkta her şey siyah ve beyaz değildir ve bazen ne istediğini tam olarak anlamak için kendine biraz zaman vermen gerekebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Başak Burcu Yorumu

Aylık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Başak Burcu Yorumu

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Başak Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Başak burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın