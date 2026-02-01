Sevgili Başak, bu haftanın ilk günlerinde, Aslan burcundaki Dolunayın etkisi altındasın. Bu, seni biraz daha içine dönük hale getiriyor ve belki de genellikle fark etmediğin, iş hayatındaki görünmeyen yüklerin farkına varmanı sağlıyor. Tabii bu durumda dinlenme ihtiyacını görmezden gelmek zorlaşıyor. Başarı kadar, verimliliğe ve bunun için dinlenmeye de vakit ayırmanın tam sırası!

Hafta ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi ile bambaşka konulardan söz edeceğiz. Eğitim, akademik hedefler, yurt dışı ya da uluslararası bağlantılı bir iş gündeme gelebilir. Belki de daha önce cesaret edemediğin bir adımı atmak isteyebilirsin. Hayat sana “önce dur biraz soluklan, sonra daha büyük düşün” diyor ve belki de bu, yeni bir başlangıç yapmanın tam zamanıdır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesi, duygusal beklentilerinde ani değişimlere neden olabilir. Bir anda mesafe koyma ya da tam tersine yakınlaşma isteği doğabilir. Mantıkla kalp arasındaki çelişki daha belirgin hale gelebilir. Bu hafta aşkta belki de kesin kararlar vermek yerine, duygularının farkında olmayı tercih edeceksin. Ne istediğini anlamak için kendine biraz zaman ver. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…