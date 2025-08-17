onedio
Haberler
Yaşam
Astroloji
Başak Burcu
18 Ağustos - 24 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu haftadan itibaren senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Merkür ile Mars'ın altmışlığı, Başak burçlarına adeta bir enerji şarjı gibi geliyor. Ancak bu enerji dalgası kalbinin ritmini de biraz hızlandırabilir. Bu yüzden spor yaparken hızına dikkat etmen gerekiyor.

Hızlı tempoda bir koşu yerine, belki biraz hafif tempolu bir yürüyüş, belki biraz yoga tercih edebilirsin. Belki de bu enerjiyi dengelemek için en iyi yol, sakinleştirici etkisi bilinen nefes egzersizlerine yönelmek olabilir. Unutma ki bu enerji dalgası senin kontrolünde. Kendini nasıl hissetmek istiyorsan, enerjini o yönde kullanabilirsin. Burcundaki Yeni Ay'dan güç alarak nereden başlayacağını da bileceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

