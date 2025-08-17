18 Ağustos - 24 Ağustos Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu haftadan itibaren senin için enerji dolu bir dönem başlıyor. Merkür ile Mars'ın altmışlığı, Başak burçlarına adeta bir enerji şarjı gibi geliyor. Ancak bu enerji dalgası kalbinin ritmini de biraz hızlandırabilir. Bu yüzden spor yaparken hızına dikkat etmen gerekiyor.

Hızlı tempoda bir koşu yerine, belki biraz hafif tempolu bir yürüyüş, belki biraz yoga tercih edebilirsin. Belki de bu enerjiyi dengelemek için en iyi yol, sakinleştirici etkisi bilinen nefes egzersizlerine yönelmek olabilir. Unutma ki bu enerji dalgası senin kontrolünde. Kendini nasıl hissetmek istiyorsan, enerjini o yönde kullanabilirsin. Burcundaki Yeni Ay'dan güç alarak nereden başlayacağını da bileceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…