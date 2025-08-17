onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Başak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 18 Ağustos - 24 Ağustos haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta senin için adeta bir dönüm noktası olacak. Haftanın ilk günleri, içinde bir enerji patlaması yaşanacak ve bu enerji seni projelerine daha yoğun bir şekilde odaklanmaya yönlendirecek. İçindeki bu coşku ve motivasyon, çevrendeki insanların da dikkatini çekecek ve senden destek istemelerine sebep olacak. Ancak bu ara başkalarının hayatını düzene sokmakla vakit kaybetmesen iyi edersin. 

Hafta ortasında ise Güneş, burcuna geçiş yapacak ve enerjin katlanarak artacak. Bu dönemde, sanki tüm sahne ışıkları üzerine çevrilecek ve sen, tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Ardından gelen Başak Yeni Ayı, hayatında büyük bir yenilik başlatacak. Bu yenilik, yeni bir işe başlamak, yaşam düzenini değiştirmek veya hayat tarzında köklü bir değişiklik yapmak şeklinde olabilir. Cesur bir değişime hazır ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bu haftanın sonunda Güneş ile Uranüs'ün kare açısının etkisiyle, sıradanlıktan sıkılıp rutinlerin dışına çıkmak isteyeceksin. Belki de rutine sıkışmış bir ilişkiyi sarsacak, belki de özgürlüğünü hatırlatan, sürpriz gelişmeler yaşayacaksın. Ayrılık kapını çalıyorsa, hayatında daha iyisine yer açmanın zamanı geldi. Kendin olduğun bir ilişkiye hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
