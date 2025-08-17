18 Ağustos - 24 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Başak, aşk hayatında bu haftanın sonundan itibaren yeni bir dönem başlıyor! Sıradanlıktan sıkılmış bir ruh hali seni bekliyor. Bunun sebebi, Güneş ile Uranüs'ün yarattığı kare açının enerjisi. Bu enerji, seni rutinlerin dışına çıkmaya, belki de alışılagelmiş düzenini biraz sarsmaya itecek. Belki de bu, rutine sıkışıp kalmış bir ilişkini sorgulamanı sağlayacak. Kim bilir, belki de özgürlüğünü hatırlatan, beklenmedik ve sürpriz gelişmeler yaşayacaksın.

Eğer ayrılık rüzgarları esiyorsa, bu kapıyı çalanın hayatında daha iyisine yer açmanın zamanı olduğunu unutma. Kendi benliğini, kendi özgürlüğünü yaşayabileceğin bir ilişkiye hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…