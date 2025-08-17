onedio
18 Ağustos - 24 Ağustos Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

18 - 24 Ağustos 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 18 Ağustos - 24 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 18 Ağustos - 24 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, aşk hayatında bu haftanın sonundan itibaren yeni bir dönem başlıyor! Sıradanlıktan sıkılmış bir ruh hali seni bekliyor. Bunun sebebi, Güneş ile Uranüs'ün yarattığı kare açının enerjisi. Bu enerji, seni rutinlerin dışına çıkmaya, belki de alışılagelmiş düzenini biraz sarsmaya itecek. Belki de bu, rutine sıkışıp kalmış bir ilişkini sorgulamanı sağlayacak. Kim bilir, belki de özgürlüğünü hatırlatan, beklenmedik ve sürpriz gelişmeler yaşayacaksın.

Eğer ayrılık rüzgarları esiyorsa, bu kapıyı çalanın hayatında daha iyisine yer açmanın zamanı olduğunu unutma. Kendi benliğini, kendi özgürlüğünü yaşayabileceğin bir ilişkiye hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

