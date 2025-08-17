onedio
18 Ağustos Pazartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

18 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ağustos Pazartesi günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ağustos Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları



Sevgili Balık, bugün enerjinin ve zihinsel hızın tavan yapmış durumda. Beynin adeta bir yarış atı gibi koşuyor, dur durak bilmiyor. Bu hızlı tempoya bedenin de ayak uydurabilmesi için biraz hareket şart. Uzun saatler boyunca sandalyede oturmak yerine, kısa ve enerjik yürüyüşlere çıkabilirsin. Bu, hem eklemlerini rahatlatacak hem de kaslarını canlandıracak bir aktivite olabilir.

Ayrıca, gün içinde tükettiğin kafein miktarına da bir göz atmanı öneriyoruz. Kafein, enerji verirken aynı zamanda uykuyu da kaçırabilir. Bu yüzden, kafein tüketimini biraz kısmak, akşam saatlerinde daha kaliteli ve dinlendirici bir uykuya geçiş yapmanı sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
