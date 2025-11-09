Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Jüpiter arasında oluşan muhteşem bir üçgen, kalbini sevgiyle dolduracak ve belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanı sağlayacak. Bu üçgen, aşk hayatında duygularının derinleşmesine ve belki de uzun zamandır aradığın o sıcaklığı, biri seni gerçekten anladığında bulmana yardımcı olacak.

Kim bilir, belki de ruh eşinle karşılaşmak artık o kadar da uzak değil. Bu hafta, aşkta ve işte güzel gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Yeter ki cesur ol ve kalbinin sesini dinle. Unutma, her şey senin elinde ve senin kararlarınla şekilleniyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…