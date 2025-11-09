onedio
10 Kasım - 16 Kasım Balık Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 10 Kasım - 16 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Güneş ile Jüpiter arasında oluşan muhteşem bir üçgen, kalbini sevgiyle dolduracak ve belki de hayatının aşkıyla karşılaşmanı sağlayacak. Bu üçgen, aşk hayatında duygularının derinleşmesine ve belki de uzun zamandır aradığın o sıcaklığı, biri seni gerçekten anladığında bulmana yardımcı olacak.

Kim bilir, belki de ruh eşinle karşılaşmak artık o kadar da uzak değil. Bu hafta, aşkta ve işte güzel gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Yeter ki cesur ol ve kalbinin sesini dinle. Unutma, her şey senin elinde ve senin kararlarınla şekilleniyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
