Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde Jüpiter, Yengeç burcunda geri harekete geçiyor. Bu, yaratıcılığının daha içe dönük bir hal alacağı anlamına geliyor. Belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın ve bir türlü tamamlayamadığın bir proje yeniden gündeme gelebilir. İşte tam da bu dönem, onu yeniden ele alıp üzerinde düşünmek, belki de geliştirmek ve parlatmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Sanatla ilgili işlerdeysen, yazıyorsan ya da tasarım yapıyorsan, bu dönemde ilham perilerinin seni ziyaret etmesi an meselesi.

Tam da bu noktada Merkür ile Mars'ın kavuşumu da yaratıcılığını kâra dönüştürmeni sağlayabilir. Kariyer alanında yeni bir hareketlilik yaratan bu enerji, cesaretin ve kararlılığını da destekleyerek seni hayal bile edemeyeceğin üst pozisyonlara taşıyabilir. Ancak dikkatli olmalısın, gereksiz tartışmalara kapılmamalısın. Enerjini üretkenliğe yönlendirmen, bu dönemde çok daha faydalı olacak.

Sırada aşk var! Güneş ile Jüpiter arasında oluşan üçgen, kalbini sevgiyle dolduruyor. Aşk hayatında duyguların derinleşiyor ve belki de uzun zamandır aradığın o sıcaklığı, biri seni gerçekten anladığında buluyorsun. Kim bilir, belki de ruh eşinle karşılaşmak artık o kadar da uzak değil. Bu hafta, aşkta ve işte güzel gelişmeler seni bekliyor gibi görünüyor. Yeter ki cesur ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…