Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde gökyüzünde bir hareketlilik yaşanıyor. Jüpiter, Yengeç burcunda geri harekete geçerek yaratıcılığının daha içe dönük bir hal almasına sebep oluyor. Yani, belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın ve bir türlü son noktayı koyamadığın bir proje yeniden gündemine gelebilir. İşte tam da bu dönem, o projeyi yeniden ele alıp üzerinde düşünmek, belki de geliştirmek ve parlatmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Sanatla iç içeysen, yazılar yazıyorsan ya da tasarım yapıyorsan, bu dönemde ilham perilerinin seni ziyaret etmesi an meselesi.

Gökyüzünde yaşanan bu hareketliliğin bir diğer kısmında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu var. Bu kavuşum, yaratıcılığını kâra dönüştürmen için sana yardımcı olabilir. Kariyer alanında yeni bir hareketlilik yaratan bu enerji, cesaretini ve kararlılığını da destekleyerek hayal bile edemeyeceğin üst pozisyonlara taşıyabilir. Ancak bu süreçte dikkatli olman gerekiyor, gereksiz tartışmalara kapılmamalısın. Enerjini üretkenliğe yönlendirmen, bu dönemde çok daha faydalı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…