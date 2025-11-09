onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 10 Kasım - 16 Kasım Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
10 - 16 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 10 Kasım - 16 Kasım haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 10 Kasım - 16 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, haftanın ilk günlerinde gökyüzünde bir hareketlilik yaşanıyor. Jüpiter, Yengeç burcunda geri harekete geçerek yaratıcılığının daha içe dönük bir hal almasına sebep oluyor. Yani, belki de uzun süredir üzerinde çalıştığın ve bir türlü son noktayı koyamadığın bir proje yeniden gündemine gelebilir. İşte tam da bu dönem, o projeyi yeniden ele alıp üzerinde düşünmek, belki de geliştirmek ve parlatmak için mükemmel bir fırsat olabilir. Sanatla iç içeysen, yazılar yazıyorsan ya da tasarım yapıyorsan, bu dönemde ilham perilerinin seni ziyaret etmesi an meselesi.

Gökyüzünde yaşanan bu hareketliliğin bir diğer kısmında ise Merkür ile Mars'ın kavuşumu var. Bu kavuşum, yaratıcılığını kâra dönüştürmen için sana yardımcı olabilir. Kariyer alanında yeni bir hareketlilik yaratan bu enerji, cesaretini ve kararlılığını da destekleyerek hayal bile edemeyeceğin üst pozisyonlara taşıyabilir. Ancak bu süreçte dikkatli olman gerekiyor, gereksiz tartışmalara kapılmamalısın. Enerjini üretkenliğe yönlendirmen, bu dönemde çok daha faydalı olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Balık burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın