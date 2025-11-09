Sevgili Balık, bu haftanın ilk günlerinde, metabolizmanın biraz yavaşladığını hissedebilirsin. Özellikle karın ve bel bölgende hassasiyet artabilir, bu yüzden bu dönemde sağlıklı beslenmeye özen göstermende fayda var. Belki biraz yoga veya meditasyon yaparak bu bölgendeki enerji akışını hızlandırabilirsin.

Hafta sonuna doğru ise zihinsel ve bedensel rahatlama kapını çalacak. İçe dönük aktiviteler veya hafif hareketler, seni hem ruhen hem de bedenen yenileyebilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de evde hafif bir yoga seansı düzenleyebilirsin. Bu dönemde bağışıklığını güçlendirecek aktiviteler yapmayı da düşün. Zira, sağlığına dikkat etmen gereken bir dönemdesin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…