Sevgili Aslan, bugün hayatının en önemli alanlarından biri olan kariyerinde, gökyüzündeki Venüs ve Uranüs'ün karşıt açılarından doğan enerjiyi hissetmeye başlayacaksın. Bu enerji, seni alıştığın ve rahat ettiğin konfor alanından dışarı çıkmaya, yeni deneyimler yaşamaya itiyor. İş hayatında, belki de hiç beklemediğin bir anda, kapını çalan bir fırsatla karşılaşabilirsin. Ya da belki de hayatının en hızlı dönemlerinden birine giriş yapıyorsundur, planlarının hızla değiştiği bir süreç başlıyor olabilir. Ancak bu durumun seni endişelendirmesine izin verme, zira bu değişimler seni yıpratmak yerine, taze bir enerjiyle dolduracak.

Bu süreçte, güven duygunu güçlendirecek adımlar atma ihtimalin de oldukça yüksek. Belki de finansal bir hesaplaşma seni bekliyor olabilir, belki de gelecek planlarını daha detaylı bir şekilde düşünmek isteyebilirsin. Kişisel yeteneklerine daha çok odaklanma ihtiyacı duyabilirsin. Sessiz ama kararlı bir şekilde ilerlediğin bugün, konfor alanından çıkmışken kendini güçlü ve emin hissettiğinde güçlenebilirsin; bunu sakın unutma. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…