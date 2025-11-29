onedio
30 Kasım Pazar Aslan Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu
30 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
29.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Kasım Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Kasım Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün sağlığına dikkat etmelisin. Zihnini hızlandıran her ne varsa, ister iş stresi, ister yoğun bir okul temposu; günün sonunda bağırsak düzenini etkileyebilir. Bu yüzden, bugün hafif beslenmeye özen göster. Midemden ve bağırsaklarından gelen rahatsızlık hissini hafifletecek, sindirimi kolay yiyeceklerle beslenmek bugün senin için en doğru seçim olabilir.

Ayrıca, aşırı düşünmek, omuzlarına ekstra bir yük bindirebilir. Evet, belki bu durum biraz metaforik gelebilir ama gerçekten de düşünce yükü, fiziksel ağrılara dönüşebilir. Bu yüzden, bugün kas gevşetici bir rutin oluşturmanı öneriyoruz. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

