29 Kasım 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

28.11.2025 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Kasım Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Kasım Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor! Kalp ve dolaşım sistemin bugün olumlu bir enerji altında parlıyor; bu da hafif aerobik hareketlerin senin için mükemmel bir seçenek olabileceği anlamına geliyor. Belki biraz hafif bir koşu, belki biraz yoga veya belki sadece bir yürüyüş... Seçim senin! Ancak burada önemli olan nokta, kendini fazla zorlamamak. Bugün amacın, kaslarını aşırı yormadan hafifçe ısıtmak olmalı. 

Ayrıca, Güneş ışığına maruz kalmak da modunu anında yükseltebilir. Sabahları güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanmak ve biraz Güneş ışığı almak, hem D vitamini seviyeni yükseltecek hem de enerjini artıracak. Bu yüzden perdelerini aç ve güne pozitif bir enerjiyle başla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

