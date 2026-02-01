Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve enerjik bir başlangıçla dolu. Ancak haftanın başında hissettiğin bu enerji doluluk hali, seni sürekli 'ayakta' kalma ve dinlenmeyi ertelemek istemene neden olabilir. Fakat unutma ki her şeyin fazlası zarar. Bu hafta, enerjini dikkatli bir şekilde yönetmeyi öğrenmen gerekebilir.

Zira haftanın ilerleyen günlerinde, özellikle hafta ortasında enerjinde ani düşüşlere karşı ise hazırlıklı olmalısın. Belki hekim önerisi ile vitamin takviyesi olmalı, beslenme programına daha fazla protein eklemelisin. Sağlıklı yağları tüketmeyi, zeytinyağı ve avokado gibi besinleri listene yazmayı da unutmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…