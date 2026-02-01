Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde; geçtiğimiz hafta burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu Dolunay, seni bir yıldız gibi parlatacak. İş hayatında bu durumun etkisiyle göz önünde olman ve dikkatleri üzerine çekmen de kaçınılmaz hale gelecek. Ancak bu durum, iş yerindeki rekabeti körükleyebilir ve seni biraz yorabilir. Ancak emeklerinin karşılığını alacağın, çokça çalıştığın ve yorulduğun ama hakkını sonuna kadar aldığın bir süreç seni bekliyor.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, kariyer hayatında önemli değişimlere işaret ediyor. Patronunla ilgili beklenmedik bir değişim ya da iş düzeninde sürpriz bir karar, gündemini sarsabilir. Bu süreçte kontrol tamamen elinde olmasa da, durumun yönünü belirleme şansın olacak. Ancak unutma ki bu süreçte göz önünde olan isimlerden biri olduğun için her zamankinden daha dikkatli ve esnek olmalısın! Hadi, derin bir nefes al. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…