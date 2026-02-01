onedio
2 Şubat - 8 Şubat Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Şubat - 8 Şubat haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde; geçtiğimiz hafta burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkilerini yoğun bir şekilde hissedeceksin. Bu Dolunay, seni bir yıldız gibi parlatacak. İş hayatında bu durumun etkisiyle göz önünde olman ve dikkatleri üzerine çekmen de  kaçınılmaz hale gelecek. Ancak bu durum, iş yerindeki rekabeti körükleyebilir ve seni biraz yorabilir. Ancak emeklerinin karşılığını alacağın, çokça çalıştığın ve yorulduğun ama hakkını sonuna kadar aldığın bir süreç seni bekliyor.

Haftanın ortasında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, kariyer hayatında önemli değişimlere işaret ediyor. Patronunla ilgili beklenmedik bir değişim ya da iş düzeninde sürpriz bir karar, gündemini sarsabilir. Bu süreçte kontrol tamamen elinde olmasa da, durumun yönünü belirleme şansın olacak. Ancak unutma ki bu süreçte göz önünde olan isimlerden biri olduğun için her zamankinden daha dikkatli ve esnek olmalısın! Hadi, derin bir nefes al. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

