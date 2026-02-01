onedio
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Şubat - 8 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 2 Şubat - 8 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta seninle biraz aşk kadar yıldızlar üzerine de konuşacağız. Hani derler ya, aşkın yıldızı parlıyor diye; işte bu hafta senin yıldızın parlıyor. Venüs ile Uranüs karesi, bu hafta senin aşk hayatını etkileyen iki güçlü gezegen olarak karşımıza çıkıyor. 

Tam da bu noktada, romantik ilişkilerde ani çıkışlar ya da sürpriz yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Belki yeni biriyle tanışabilir, belki de mevcut ilişkini farklı bir boyuta taşıyabilirsin. Kim bilir, belki de bu hafta aşkı bulabilirsin.

Bu hafta aşk, sana cesaretin ne demek olduğunu öğretiyor. Cesaret, belki de aşkı bulmak için en önemli unsurlardan biri. Tam da bu yüzden, aşkı bulduğunu hissettiğinde duygularına güven, cesur ol ve ne olursa olsun kendini saklama. Zaten, kalbinle aklının aynı anda konuştuğunu fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

