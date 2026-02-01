onedio
Aslan Burcu right-white
2 - 8 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 2 Şubat - 8 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Şubat - 8 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftanın ilk günlerinde devam eden Dolunay'ın etkilerini hissedeceksin. Geçtiğimiz hafta burcunda meydana gelen Dolunay, seni adeta bir ışık hüzmesi gibi parlatacak. Bu durumda iş hayatında göz önünde ve dikkat çekici bir pozisyonda olacaksın. Aman dikkat bu durum rekabeti artırıp seni biraz yorabilir. Çokça çalıştığın, yorulduğun ama hakkını aldığın bir süreç başlıyor. 

Haftanın ortalarında ise Uranüs'ün Boğa burcundaki hareketi, kariyer hayatında değişim sürecine işaret ediyor. Patronunla ilgili ani bir değişim ya da iş düzeninde sürpriz bir karar gündeme bomba gibi düşebilir. Kontrol sende olmasa bile, yön belirleme şansın olacak. Tabii yine de bu süreçte göz önünde olan isimlerden biri olduğun için dikkatli ve esnek olmalı; duruma hızla adapte olmaya çalışmalısın! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Venüs ile Uranüs karesinden söz edeceğiz. Bu iki güçlü gezegen bugün, seni alışılmışın dışına çıkarıyor. İlişkilerde ani çıkışlar ya da sürpriz yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta aşk, sana cesaretin ne demek olduğunu öğretiyor. Tam da bu yüzden, onu bulduğunu hissettiğinde duygularına güven, cesur ol ve ne olursa olsun kendini saklama! Zaten, kalbinle aklının aynı anda konuştuğunu fark edeceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

