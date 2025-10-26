onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 27 Ekim - 2 Kasım Akrep Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
27 Ekim 2025 - 2 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.10.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 27 Ekim - 2 Kasım haftasında Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta seni biraz içe dönük düşüncelere itecek olan Merkür ile Plüton altmışlığı ile baş başasın. Bu durum, seni biraz huzursuz edebilir, belki de biraz daha fazla düşündürebilir. Ama hey, endişelenme! Bununla başa çıkmanın bir yolu var ve hatta bu durumu lehine çevirebilirsin.

Yaratıcılığını konuşturmanın tam zamanı! Enerjini dengede tutmanın en etkili yolu ise duygularını ifade etmektir. İşte burada devreye yaratıcı yazı veya resim çalışmaları giriyor. Kendini bir sanat eserine dök, belki de bir şiir yaz. Ya da belki de bir resim yaparak duygularını kağıda dökebilirsin. Bu, sadece duygularını ifade etmeni sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da hafiflemeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Akrep burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın