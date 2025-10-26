Sevgili Akrep, bu hafta seni biraz içe dönük düşüncelere itecek olan Merkür ile Plüton altmışlığı ile baş başasın. Bu durum, seni biraz huzursuz edebilir, belki de biraz daha fazla düşündürebilir. Ama hey, endişelenme! Bununla başa çıkmanın bir yolu var ve hatta bu durumu lehine çevirebilirsin.

Yaratıcılığını konuşturmanın tam zamanı! Enerjini dengede tutmanın en etkili yolu ise duygularını ifade etmektir. İşte burada devreye yaratıcı yazı veya resim çalışmaları giriyor. Kendini bir sanat eserine dök, belki de bir şiir yaz. Ya da belki de bir resim yaparak duygularını kağıda dökebilirsin. Bu, sadece duygularını ifade etmeni sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal olarak da hafiflemeni sağlayacak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…