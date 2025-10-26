Sevgili Akrep, bu hafta senin için oldukça hareketli ve dolu dolu geçecek gibi görünüyor. Merkür ile Plüton arasındaki altmışlık, iş hayatında derinlemesine analiz yapma yeteneğini ön plana çıkarıyor. Bu durum, karmaşık gibi görünen projelerin çözülmesinde ve stratejik adımların atılmasında seni bir adım öne taşıyabilir. Gizli saklı kalmış fırsatları fark etme yeteneğin, seni beklenmedik bir başarıya taşıyabilir.

Haftanın ortasına geldiğimizdeyse, iş ilişkileri ve toplantılar daha fazla önem kazanabilir. Fikirlerini net ve anlaşılır bir şekilde ifade etme yeteneğin ve yapıcı tartışmalara katılma isteğin, projelerin daha hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Bu aralar, sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemek, başarıyı garantileyebilir. Bize soracak olursan, doğru strateji ile her şey senin yönetiminde olacaktır!

Gelelim aşka! Bu hafta, Mars ile Jüpiter arasındaki üçgen romantizmi körükleyecek. Böylece enerjin ve tutkun artacak, ilişkinin heyecanı doruklara ulaşacak. Şimdi onunla yeni deneyimler paylaşmak, sevgi bağını daha da güçlendirecek ve iletişimi canlandıracak. Bu hafta, aşk hayatında yeni bir sayfa da açabilirsin... Tutkulu bir yakınlaşmaya hazır mısınız, bekar Akrepler? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…