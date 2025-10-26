Sevgili Akrep, bu hafta senin için adeta bir enerji fırtınası olacak gibi duruyor. Gökyüzündeki Merkür ve Plüton arasındaki altmışlık, iş hayatında Sherlock Holmes gibi derinlemesine analiz yapma yeteneğini ortaya çıkarıyor. Bu durum, labirent gibi görünen karmaşık projelerin çözülmesinde ve satranç oyuncusu gibi stratejik adımlar atmanı sağlayacak. Sanki bir hazine avcısı gibi gizli saklı kalmış fırsatları fark etme yeteneğin, seni beklenmedik başarılara taşıyabilir.

Haftanın tam kalbine geldiğimizdeyse, iş ilişkileri ve toplantılar öncelikli hale gelebilir. Fikirlerini net ve anlaşılır bir şekilde ifade et. Bu yeteneğin sayesinde ve yapıcı tartışmalara katılma isteğin, projelerin hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. Tabii tüm bunlar için sabırlı ve kararlı bir tutum sergilemek çok önemli. Zira, başarıyı bu sayede garantileyebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…