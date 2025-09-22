23 Eylül Salı Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Akrep, bugün Güneş ile Neptün'ün karşıt konumda oluşuyla bugün romantik hayallerinin ağırlığını hissetmene neden olabilir. Belki de kalbindeki aşk şarkıları daha yüksek sesle çalmaya başlar, belki de sevdiğin kişiye karşı duyguların daha yoğunlaşır.

Ancak, bu durumda bile, sevdiğin kişiye fazla anlam yüklemek yerine, onu olduğu gibi kabul etmeye çalışmanı öneriyoruz. Herkesin kusurları vardır ve sevdiğin kişi de muhtemelen mükemmel değildir. Onu olduğu gibi kabul etmek, aranızdaki bağı daha da güçlendirecektir. Biraz tatlı muhabbet, belki bir çay eşliğinde yapılan samimi bir sohbet, sana özlediğin duygusal sıcaklığı ve huzuru verebilir. Unutmayın ki, bazen en karmaşık sorunların çözümü en basit ve doğal yöntemlerde saklıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…