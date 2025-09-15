onedio
16 Eylül Salı Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
16 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Eylül Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjini neredeyse fiziksel bir seviyede hissedebilirsin. Yani, uyum arayışın o kadar güçlü ki, bedeninde bile belirgin bir şekilde hissediliyor. Ancak, bu arayış sırasında eklemlerin ve bel bölgen biraz hassaslaşabilir. 

Venüs ve Mars'ın oluşturduğu altmışlık ise enerjini kullanıp dans ederek, yoga yaparak ya da uyumlu hareketlerle yenilenebileceğini işaret ediyor. İşte sana dengeyi yeniden kurma fırsatı! Bu enerjik ve uyumlu hareketler, sadece bedenini değil, ruhunu da canlandıracak. Sağlığın için bugünü, kendini yeniden keşfetme ve enerjini yükseltme günü olarak gör. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
