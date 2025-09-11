onedio
12 Eylül Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
12 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 12 Eylül Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 12 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün senin için oldukça duygusal bir gün olabilir. Duygusal yoğunluğun, tansiyonunun dalgalanmasına neden olabilir, sanki bir denizde yüzerken birdenbire dalgalara kapılmışsın gibi hissedebilirsin. Bu durum, bedenindeki enerji akışını etkileyebilir ve bu da seni daha hassas hale getirebilir.

Bugün, Merkür ve Güney Ay Düğümü'nün kavuşumuyla, zihnin geçmişe doğru bir yolculuğa çıkabilir. Belki de eski anılar, geçmişte kalan olaylar, unutulmuş detaylar zihninde canlanacak. Bu durum, seni biraz huzursuz edebilir, belki de biraz nostaljik hissettirebilir. Ancak bu durum, geçmişle yüzleşmen ve belki de bazı konuları nihayet kapatman için bir fırsat olabilir. Bugün, içsel arınma çalışmalarına odaklanman, tüm bu duygusal yoğunluğu hafifletmene yardımcı olabilir. Meditasyon yapmayı deneyebilir, belki bir yoga dersine katılabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

