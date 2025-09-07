onedio
8 Eylül Pazartesi Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Akrep Burcu
8 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 8 Eylül Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 8 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde ilginç bir dans başlıyor. Ay, Satürn ve Neptün bir araya gelerek bir astrolojik transit oluşturuyorlar. Bu yakınlaşma, senin gibi güçlü ve kararlı bir burca, dayanıklılık veriyor. Ancak bu durum, kemik ve diş sağlığının önemini de hatırlatıyor.

Tam da bu noktada sağlam bir vücudun, sağlam bir zihinle birlikte geldiğini unutmamalısın. Bu yüzden, bugün ve önümüzdeki hafta boyunca kalsiyum yönünden zengin besinler tüketmeye özen göstermelisin. Süt, yoğurt, peynir, yeşil yapraklı sebzeler... Hepsi senin en iyi dostun olacak! Ama sadece bedensel sağlığını düşünmekle iş bitmiyor. Bedensel disiplini, ruhsal dengeyle tamamlamalısın. Meditasyon yapmayı deneyebilir, doğa yürüyüşlerine çıkabilir veya sevdiğin bir hobiyle meşgul olabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

