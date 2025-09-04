onedio
5 Eylül Cuma Akrep Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

5 Eylül 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 5 Eylül Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 5 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünün en savaşçı gezegeni Mars ile en büyük gezegen Jüpiter arasında bir kare oluşuyor. Bu durum, kalbine ve belki de sırtına biraz ekstra yük bindirebilir. Bu durum, kas ağrılarına neden olabilir ve sana gereksiz bir rahatsızlık verebilir.

Dolayısıyla, bugünü biraz daha rahat geçirmeyi düşünmelisin. Kendini sahnede değil, konforunda parlatmayı seçmelisin. Yani kendine vakit ayırmalı, belki de evde güzelce dinlenmelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

