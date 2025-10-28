Zayıflama İğnesi Kullanmaya Başlayan Bir Kadın 17 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQTwKy...
Bildiğiniz üzere diyabet hastaları için kullanılan ilaçlar obezite tedavisi için kullanılmaya başlandı. Özellikle yüksek kilolarda oldukça ciddi sonuçlar elde edilince ilaç bir anda yayıldı. Ünlü isimler de kullanmaya başlayınaca bir anda popüler hale geldi ve yüksek kilolarda olmasalar bile insanların kullanımına sunuldu. Elbette ilacın güvenirliği ile ilgili tartışmalar da başladı.
Zayıflama iğnesine başlayan bir kadın, 17 gün içinde yaşadığı değişimi paylaştı. Kısa sürede yaşadığı değişim ilacı kullanmak isteyen fakat çekinenlerin kafasını karıştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu videolar da ilginizi çekebilir;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zayıflama iğneleri zararlı mı? Herkes kullanabilir mi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın