Zayıflama İğnesi Kullanmaya Başlayan Bir Kadın 17 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Zayıflama İğnesi Kullanmaya Başlayan Bir Kadın 17 Günde Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
28.10.2025 - 12:10

Bildiğiniz üzere diyabet hastaları için kullanılan ilaçlar obezite tedavisi için kullanılmaya başlandı. Özellikle yüksek kilolarda oldukça ciddi sonuçlar elde edilince ilaç bir anda yayıldı. Ünlü isimler de kullanmaya başlayınaca bir anda popüler hale geldi ve yüksek kilolarda olmasalar bile insanların kullanımına sunuldu. Elbette ilacın güvenirliği ile ilgili tartışmalar da başladı. 

Zayıflama iğnesine başlayan bir kadın, 17 gün içinde yaşadığı değişimi paylaştı. Kısa sürede yaşadığı değişim ilacı kullanmak isteyen fakat çekinenlerin kafasını karıştırdı.

Zayıflama iğneleri zararlı mı? Herkes kullanabilir mi?

Bu iğneler özellikle diyabet ve obezite üzerine etkili oldu fakat elbette uzun vadeli etkileri hakkında henüz bir bilgi yok. Aynı zamanda bu ilaç tek başına bir işe yaramıyor. İlaçla birlikte beslenme ve yaşam tarzı değişikliği de gerekiyor. Özellikle düzenli spor bu noktada çok önemli. En önemli nokta ise bu ilaca bir hekim ile birlikte, gerekli testler yapıldıktan sonra karar vermek.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
