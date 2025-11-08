Yüzük Parmağınızın Uzunluğu Yeteneğinizi Ele Veriyor Olabilir!

Araştırmaya göre yüzük parmağı işaret parmağından uzun olan kişiler, uzun süreli fiziksel efor gerektiren aktivitelerde daha başarılı olabiliyor. Bilim insanları buna 'düşük basamak oranı' diyor. Oran, işaret parmağı ile yüzük parmağı uzunluklarının karşılaştırılmasıyla hesaplanıyor.

22 farklı çalışmanın ve 5 binden fazla katılımcının verilerinin incelendiği analizde, düşük basamak oranına sahip kişilerin kalp-damar dayanıklılığının daha yüksek olduğu görüldü.

Yani bu kişiler koşu, bisiklet ya da maraton gibi uzun süreli sporlarda daha iyi performans gösterebiliyor.