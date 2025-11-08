onedio
Yüzük Parmağınızın Uzunluğu Yeteneğinizi Ele Veriyor Olabilir!

Gökçe Cici
08.11.2025 - 15:50

Kimi insanlar uzun mesafe koşularında doğuştan iyidir, kimileri ise daha ilk kilometrede pes eder. Bilim insanlarına göre bu farkın bir nedeni parmaklarımızda gizli olabilir. Güney Avustralya Üniversitesi ve Kuzey Dakota Üniversitesinden araştırmacılar, yüzük parmağının işaret parmağından uzun olmasının vücut dayanıklılığıyla bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Parmak uzunluğu, dayanıklılık gücüyle bağlantılı.

Araştırmaya göre yüzük parmağı işaret parmağından uzun olan kişiler, uzun süreli fiziksel efor gerektiren aktivitelerde daha başarılı olabiliyor. Bilim insanları buna 'düşük basamak oranı' diyor. Oran, işaret parmağı ile yüzük parmağı uzunluklarının karşılaştırılmasıyla hesaplanıyor.

22 farklı çalışmanın ve 5 binden fazla katılımcının verilerinin incelendiği analizde, düşük basamak oranına sahip kişilerin kalp-damar dayanıklılığının daha yüksek olduğu görüldü. 

Yani bu kişiler koşu, bisiklet ya da maraton gibi uzun süreli sporlarda daha iyi performans gösterebiliyor.

Her şey, anne karnında başlıyor.

Uzmanlara göre parmak uzunluğu farkı, anne karnındaki testosteron seviyeleriyle ilişkili. Anne karnında daha fazla testosterona maruz kalan bireylerde yüzük parmağı genellikle daha uzun gelişiyor. Hormon farkı, kas gücü ve dayanıklılık gibi fiziksel özellikleri etkileyebiliyor.

Araştırmayı yürüten Profesör Grant Tomkinson, bu durumun yetişkinlikte vücudun zorlu egzersizlere karşı daha dirençli olmasını sağladığını belirtiyor. Yani erken dönemdeki hormonal etkiler, yıllar sonra bile vücudun eforu ne kadar tolere edebileceğini belirleyebiliyor.

Küçük bir bakışla dayanıklılık potansiyelini keşfetmek mümkün.

Araştırmacılar, parmak uzunluğuna bakarak kişinin dayanıklılık eşiği hakkında fikir sahibi olunabileceğini söylüyor. Eğer yüzük parmağınız işaret parmağınızdan uzunsa, vücudunuz yüksek tempolu egzersizlere daha dayanıklı olabilir.

Tabii bu, kısa parmaklıların sporda başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü basamak oranı zamanla değişebiliyor ve çevresel faktörler de performansı etkiliyor.

