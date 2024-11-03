Yüksek Hızda Giden Araçların Tekerlekleri Neden Geriye Dönüyormuş Gibi Görünür?

Sinemada, hızla dönen tekerleklerin yavaşlayıp tersine döndüğünü fark ettiğiniz oldu mu? Aslında bu yanılsama, beyinde gerçekte olan hareketi farklı yorumlanmasından kaynaklanıyor.

Ancak bu etki, sadece film kameralarının bir yan ürünü değil. Gerçek hayatta da gözlerimizin bize oyun oynadığını gösteren bir örnek!

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