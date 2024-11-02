Dişlerimizi Fırçalasak Bile Uzunca Bir Süre Yemek Yemeyince Neden Ağzımız Kokar?

Yataktan kalkar kalkmaz kendimizi diş fırçasına sarılmış bulmamızın sebebi ne? Çoğumuzun sabah uyandığında fark ettiği o hoş olmayan koku, aslında gece boyunca devam eden ilginç bir biyolojik süreçten kaynaklanıyor.

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