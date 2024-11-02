Dişlerimizi Fırçalasak Bile Uzunca Bir Süre Yemek Yemeyince Neden Ağzımız Kokar?
Dişlerimizi Fırçalasak Bile Uzunca Bir Süre Yemek Yemeyince Neden Ağzımız Kokar?
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Genelde düzenli olarak yemek yediğimizde nefesimiz fazla dikkat çekmez, hele ki başka bir sağlık sorunumuz yoksa. Peki, bunu nasıl sağlıyoruz?
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Aslında yemek yediğimizde, vücudumuzdaki glikoz seviyesi yükseliyor ve pankreas insülin salgılıyor. Süreç, glikoz moleküllerinin daha sonra kullanılmak üzere glikojen zincirlerine eklenmesini sağlıyor.
Glikojen, çoğunlukla karaciğer ve kaslarda depolanıyor. Böylece kısa süreli açlıklarda vücudumuz enerji ihtiyacını buradan karşılayabiliyor.
Eğer uzun süre yemek yemezsek vücut, enerji ihtiyaçlarını karşılamak için farklı bir yola sapıyor. Özellikle beyin, kendisine glikoz sağlanamadığında keton cisimciklerini kullanmaya başlıyor.
Keton cisimcikleri, vücutta oluşan iki suya çözünür molekülden (asetoasetat ve beta-hidroksibutirat) oluşuyor ve beyin için enerji kaynağı haline geliyor.
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Moleküllerin yan ürünlerinden biri olan aseton, ne yazık ki hoş olmayan bir kokuya sahip ve nefesimize karışarak dışarı veriliyor.
Sonuç olarak uzun süre aç kaldığımızda ağız kokumuzun sebebi ketonların hoş olmayan aromatik kokusundan kaynaklanıyor.
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