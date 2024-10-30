Vücudumuzun Her 7 Yılda Bir Kendini Baştan Aşağı Yenilediği Doğru mu?

Hayatımız boyunca hücrelerimiz yenilenir, ölür ve yerine yenileri gelir. Sürekli değişim, '7 yılda bir tüm vücudumuz değişir' söylentisini doğurdu. Ama gerçek, çok daha karmaşık! Gelin aslına beraber bakalım.

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