Vücudumuzun Her 7 Yılda Bir Kendini Baştan Aşağı Yenilediği Doğru mu?
Vücudumuzun Her 7 Yılda Bir Kendini Baştan Aşağı Yenilediği Doğru mu?
Hayatımız boyunca hücrelerimiz yenilenir, ölür ve yerine yenileri gelir. Sürekli değişim, '7 yılda bir tüm vücudumuz değişir' söylentisini doğurdu. Ama gerçek, çok daha karmaşık! Gelin aslına beraber bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuyu iyice anlamak için işi temelinden anlatmakta fayda var. Vücudumuzun işleyişini sürdürebilmesi için eski hücrelerin yerini yenilerinin alması gerekiyor. Bu sürecin başlıca iki yolu var: mitoz ve kök hücreler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mitoz, bir hücrenin bölünerek iki yeni çekirdek oluşturması süreci. Bu süreç birkaç aşamada gerçekleşiyor: profaz, pro-metafaz, metafaz, anafaz ve telofaz.
Her aşama, ana hücrenin bölünerek kendisinin bir kopyasını üretmesiyle sonuçlanır. Böylece vücudumuzun her an yeni hücrelere sahip olması sağlanır.
Bir diğer hücre yenilenme kaynağımız ise kök hücrelerdir. Kök hücreler bölünerek vücudun ihtiyaç duyduğu farklı tiplerde özelleşmiş hücreleri üretebilirler.
Embriyonik kök hücreler, gelişim sürecindeki bir embriyo için yeni hücreler sağlarken, yetişkin kök hücreler gelişmekte olan bir vücut için sürekli yeni hücre üretir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi gelelim asıl sorumuza: Gerçekten 7 yılda bir yenileniyor muyuz? 2005 yılında Dr. Frisen ve ekibi, kas hücrelerinin ortalama 15.1 yıl yaşadığını ortaya koydu.
Bağırsak yüzeyindeki hücrelerin ise yalnızca 5 gün yaşadığı görüldü. Kırmızı kan hücreleri ortalama 4 ay, beyaz kan hücreleri yaklaşık 1 yıl, cilt hücreleri 2-3 hafta, kemik yapısı ise yaklaşık 10 yılda bir yenileniyor.
Beyin hücreleri söz konusu olduğunda ise durum oldukça farklı. Beynin temel işlevlerini yöneten hücreler doğduğumuz andan itibaren yenilenmez ve hayatımız boyunca sabit kalır.
"Ee sonuç ne yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Hemen söyleyelim, bu söylenti tamamen yanlış! Her ne kadar vücudumuzda sürekli bir hücre değişimi olsa da değişim süreleri organ ve hücre tipine göre değişiklik gösteriyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın