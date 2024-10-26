Semazenler Dakikalarca Dönmesine Rağmen Nasıl Oluyor da Başları Dönmüyor?
Semazenler Dakikalarca Dönmesine Rağmen Nasıl Oluyor da Başları Dönmüyor?
Kendi etrafınızda birkaç saniye döndüğünüzde bile dünyanız altüst olurken, semazenler uzun süre hiç durmadan dönüp gösterilerine sorunsuz devam edebiliyor! Bu, sadece deneyimle kazanılan bir yetenek değil...
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Baş dönmesi hissi, vücudumuzun dengesini sağlayan vestibüler sistemle ilgilidir. Bu sistemin bir parçası olan yarı dairesel kanallarda bulunan sıvı, başın yönelimine göre hareket eder.
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Bu hareketi algılayan tüy hücreleri, mekanik hareketi elektrik sinyallerine çevirerek beynimize "dönme" sinyalini gönderir.
Kendi etrafımızda hızla döndüğümüzde ise durmamıza rağmen sıvı bir süre daha hareket etmeye devam eder, bu yüzden hala dönüyormuşuz gibi hissederiz.
Semazenler de aslında bu etkiyle karşılaşıyor ancak onların beyinleri, baş dönmesi hissine direnç kazanmış durumda!
Semazenlerin, buz dansı yapan sporcuların ve balerinlerin uzun süre dönmelerine rağmen baş dönmesi hissetmemelerinin bir sırrı da fizyolojide gizli.
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Araştırmalar, bu kişilerin dönüş sırasında belirli bir noktaya odaklanarak baş dönmesini azalttığını gösteriyor. Fakat durum sadece bundan ibaret değil.
Cerebral Cortex dergisinde yayınlanan bir çalışmada, beyindeki vestibüler sistem verilerini değerlendiren bölgenin balerinlerde daha küçük olduğu ortaya çıktı.
Adaptasyon, baş dönmesi hissine karşı bir direnç oluşturarak beyinlerini dönüşlere uyumlu hale getiriyor.
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