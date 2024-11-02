Denemek Bedava: Hapşırdığımızda Gözlerimizi Açık Tutamamamızın Sebebi Nedir?
Denemek Bedava: Hapşırdığımızda Gözlerimizi Açık Tutamamamızın Sebebi Nedir?
Hepimiz hayatımızda defalarca kez hapşırdık. Belki biraz karabiber kokladık, belki de bir soğuk algınlığı geçirdik. Ama bir şey fark ettik mi? Her hapşırıkta gözlerimiz sanki bir refleksmişçesine kapanıyor. Sahiden ya, neden dersiniz?
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Hapşırık, burnumuza giren istenmeyen partikülleri vücuttan atmak için bir savunma mekanizmasıdır. Bu güçlü solunum refleksi sırasında, göz kapakları dahil birçok kas istemsiz olarak kasılır.
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Bu sırada gözlerimizin kapanması ise genellikle gözleri hapşırıkla çıkan yabancı maddelere karşı koruma amacı taşıyor.
Üstelik hapşırık sırasında oluşan basınç nedeniyle gözlerinizi kapamak istemeseniz bile vücut refleks olarak bunu sağlıyor.
Hapşırık sırasında sinirler ve kaslar arasında yoğun bir iletişim kurulur ve bu iletişim, göz kaslarının da kasılmasına neden olur.
Tüm bu refleksler sayesinde, hapşırığın hemen öncesinde göz kapakları kapanır. Fakat bazı insanlar, refleksi kontrol edebilme yetisine sahiptir ve gözlerini açık tutabilirler.
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Aslında gözlerimizi açık tutarak hapşırmak mümkün ancak oldukça nadirdir. Göz kapaklarımızı zorla açık tutarak ya da bu refleksi kontrol ederek bu durumu sağlamak mümkün olsa da çoğu kişi için doğal bir tepkidir.
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