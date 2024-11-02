Denemek Bedava: Hapşırdığımızda Gözlerimizi Açık Tutamamamızın Sebebi Nedir?

Hepimiz hayatımızda defalarca kez hapşırdık. Belki biraz karabiber kokladık, belki de bir soğuk algınlığı geçirdik. Ama bir şey fark ettik mi? Her hapşırıkta gözlerimiz sanki bir refleksmişçesine kapanıyor. Sahiden ya, neden dersiniz?