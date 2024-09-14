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Sanki Yapmak Zorundaymışız Gibi: Yürürken İstemsizce Neden Kollarımızı İleri Geri Sallarız?

Sanki Yapmak Zorundaymışız Gibi: Yürürken İstemsizce Neden Kollarımızı İleri Geri Sallarız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
14.09.2024 - 18:15

Yürürken pek çoğumuz farkında olmadan kollarımızı ileri geri sallıyoruz değil mi? Ancak durduğumuzda bu hareket aslında gerekli değil gibi düşünüyoruz.

İlginçtir ki bu basit hareket, insan vücudunun biyomekanik yapısının doğal bir sonucu.

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Yapılan araştırmalar yürürken kollarımızı sallamak vücudumuzun biyomekanik yapısının bir parçası olduğunu gösteriyor. Eski bir inanışa göre, bu hareketin insanın dört ayak üzerinde yürüdüğü dönemlerden kalma bir alışkanlık olduğu düşünülüyordu.

Ancak Michigan Üniversitesi'nde yapılan son araştırmalar, bu davranışın çok daha işlevsel olduğunu ortaya koydu.

Bu çalışmada, kollarını sabit tutarak yürüyen insanların, kollarını sallayarak yürüyenlere göre daha fazla enerji harcadığı gözlemlendi. Hatta kollarını serbest bırakan kişiler %20 daha hızlı yürüyebiliyor!

Bu çalışmada, kollarını sabit tutarak yürüyen insanların, kollarını sallayarak yürüyenlere göre daha fazla enerji harcadığı gözlemlendi. Hatta kollarını serbest bırakan kişiler %20 daha hızlı yürüyebiliyor!

Yani aslında kollarımızı sallamak bize enerji tasarrufu sağlıyor diyebiliriz.

Kollarımızı sallamak, tıpkı bir sarkaç gibi doğal bir hareket. Yürüdüğümüzde bacaklarımızla birlikte vücudumuz da hareket ediyor ve bu hareket, kollarımızı istemsizce ileri geri sallar.

Kollarımız bu harekete uyarak, kasların neredeyse hiç enerji harcamadan yürüyüşümüze eşlik eder. Sabit tutmaya çalıştığımızda ise kaslarımız devreye girer ve daha fazla enerji harcarız.

Ayrıca kolların bu hareketi, bacaklarımızın işini de kolaylaştırır. Kollarımızı salladığımızda, yere basma gücümüz %63 artar, bu da yürürken harcadığımız enerjiyi azaltır.

Ayrıca kolların bu hareketi, bacaklarımızın işini de kolaylaştırır. Kollarımızı salladığımızda, yere basma gücümüz %63 artar, bu da yürürken harcadığımız enerjiyi azaltır.

Kollarımızı ve bacaklarımızı uyum içinde hareket ettirdiğimizde ise bu süreç çok daha verimli hale gelir.

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Kollarımızı sallamak size de daha estetik gelmiyor mu? Düşünsenize, herkesin kolları yanlarına yapışmış şekilde yürüdüğü bir dünyada yaşıyoruz…

Kollarımızı sallamak size de daha estetik gelmiyor mu? Düşünsenize, herkesin kolları yanlarına yapışmış şekilde yürüdüğü bir dünyada yaşıyoruz…

Fiziksel etkilerinin yanı sıra, kollarımızı sallamak sadece doğal ve doğru bir yürüyüş biçimi gibi görünür.

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