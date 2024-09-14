Sanki Yapmak Zorundaymışız Gibi: Yürürken İstemsizce Neden Kollarımızı İleri Geri Sallarız?

Yürürken pek çoğumuz farkında olmadan kollarımızı ileri geri sallıyoruz değil mi? Ancak durduğumuzda bu hareket aslında gerekli değil gibi düşünüyoruz.

İlginçtir ki bu basit hareket, insan vücudunun biyomekanik yapısının doğal bir sonucu.