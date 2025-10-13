YKS Tercihleri Bir Saat Kala Başkası Tarafından Değiştirilen Gencin Paylaşımı Gündem Oldu

Pek çoğumuz için hayatlarımızda bir dönüm noktası olarak kabul edilen YKS, kimisi için hayal kırıklığına yol açabiliyor. TikTok'ta içerik üreticisi bir genç, YKS tercih ekranının kapanmasına bir saat kala tercihlerinin bir başkası tarafından değiştirildiğini iddia etti. Bu sebeple sınava yeniden hazırlanan genç, bir kez daha yaşamak zorunda kaldığı bu serüveni takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: @kadirefekorkut