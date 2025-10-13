onedio
YKS Tercihleri Bir Saat Kala Başkası Tarafından Değiştirilen Gencin Paylaşımı Gündem Oldu

YKS Tercihleri Bir Saat Kala Başkası Tarafından Değiştirilen Gencin Paylaşımı Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
13.10.2025 - 20:35

Pek çoğumuz için hayatlarımızda bir dönüm noktası olarak kabul edilen YKS, kimisi için hayal kırıklığına yol açabiliyor. TikTok'ta içerik üreticisi bir genç, YKS tercih ekranının kapanmasına bir saat kala tercihlerinin bir başkası tarafından değiştirildiğini iddia etti. Bu sebeple sınava yeniden hazırlanan genç, bir kez daha yaşamak zorunda kaldığı bu serüveni takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: @kadirefekorkut

TikTok'ta Kadir Efe Korkut adlı içerik üreticisi YKS tercih sürecinde yaşadıklarını anlattı.

YKS tercih ekranının kapanmasına bir saat kala kim olduğunu bilmediği bir kişi tarafından tercihleri değiştirilen Korkut, gerçekle sonuçlar açıklanınca yüzleşti. Mezun senesinde gerçekleşen olay sebebiyle bir kez daha YKS'ye hazırlanmak zorunda kalan Kadir Efe Korkut, takipçileriyle yaşadığı süreci paylaşıyor.

