YKS Tercihleri Bir Saat Kala Başkası Tarafından Değiştirilen Gencin Paylaşımı Gündem Oldu

Pek çoğumuz için hayatlarımızda bir dönüm noktası olarak kabul edilen YKS, kimisi için hayal kırıklığına yol açabiliyor. TikTok'ta içerik üreticisi bir genç, YKS tercih ekranının kapanmasına bir saat kala tercihlerinin bir başkası tarafından değiştirildiğini iddia etti. Bu sebeple sınava yeniden hazırlanan genç, bir kez daha yaşamak zorunda kaldığı bu serüveni takipçileriyle paylaştı.
Kaynak: @kadirefekorkut
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok'ta Kadir Efe Korkut adlı içerik üreticisi YKS tercih sürecinde yaşadıklarını anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın