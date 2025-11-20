onedio
Yılmaz Morgül Yapay Zeka Protestosuyla Dünyaya Seslendi: “İnsanlığın En Büyük Tehlikesi”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.11.2025 - 23:31

Müzik dünyasının tanınan isimlerinden Yılmaz Morgül, yine yaptı yapacağını. Ünlü şarkıcı her hareketiyle gündem olmayı başarırken şimdiyse yapay zekaya dair bir paylaşımıyla konuşuluyor. Yapay zekayı protesto eden Morgül’ün iskelet kostümü ve pankartı gündem oldu. Gelin detaylara geçelim!

Şarkılarıyla tanıdığımız Morgül, Survivor’a katıldığı dönemde de epey konuşulmuştu.

Morgül’ün neşeli halleri de magazine konu olurken bugün gündeme gelme sebebi yapay zeka protesto paylaşımı oldu. Ünlü şarkıcı, “Türkiye Dünya Yapay Zekaya Hayır” pankartıyla kamera karşısına geçti.

Yapay zeka için, “İnsanlığı bekleyen en büyük tehlike” dedi.

Paylaşımında şu sözlere yer verdi 👇

YAPAY ZEKA YA HAYIR!…

İnsan aklıyla teknolojiyi farkındalıklarını hiçe sayarak adeta kendini yok ediyor. Zeka mantık çerçevesinde insani karakteri unutmadan topluma zarar vermemelidir. Tıp alanında robotik çalışmaların ışığında yine insanlığa hizmet etmeyi hedeflemelidir. Teknoloji devleri ülkeler yapay zeka konusunda çalışmalarını asgari düzeye indirmemelidirler. Zira insanı insanlığı bekleyen en büyük tehlike olacaktır. Sanatın sanatkarın hayatını dünyasını altüst edecektir. Kötü kullanımlarla en büyük düşmanı olacak bütün dünyanın vede insanlığın….”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
