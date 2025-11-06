Yıllara Göre En Yüksek Enflasyonu Yaşayan Ülkeleri Tahmin Edebilecek misin?
Ülkelerin yıllara göre enflasyon oranları değişiyor. Her yıl farklı ülkeler en yüksek enflasyona sahip oluyor doğal olarak. Hangi ülkelerin daha yüksek enflasyonu olduğunu bulabilecek misin bakalım?
1. 2025 yılı sence en yüksek enflasyon oranına sahip ülke hangisi?
2. 2024 yılında 1.sırada kim olabilir?
3. 2023 yılına gelelim mi? 2023 yılında üçüncü sırayı bilebilir misin peki?
4. 2022 yılına da bir bakalım o zaman! 2022 yılının en yüksek enflasyonuna sahip 6. ülke hangisi?
5. Sırada 2021 yılı var. 2021 yılı için 10. sırayı soralım o zaman!
6. 2020 yılı enflasyon oranı en yüksek ülkeler listesinde 6.sırada kim yer almış olabilir?
7. Gelelim 2019 yılına. Bu yılda 7. sırada kim var acaba?
8. 2018 yılında listede kimler var acaba? 2018 yılının 9. sırasını tahmin et o zaman!
9. Şimdi de 2017 yılının 3. sırasını tahmin etmeni isteyelim!
10. Son olarak 2016 yılına bakalım. Bu yılın 8. sırasında kim var dersin?
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022'den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
