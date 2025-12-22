İş Dünyasında Altın Paraşüt Nedir? Her Çalışan “Altın Paraşüt”ten Yararlanabilir mi?

İlk bakışta şirkete zarar gibi görünse de, şirketler bu paketleri 'yetenek avcılığı' için kullanırlar. Üst düzey, başarısı kanıtlanmış bir CEO'yu transfer etmek zordur çünkü bu kişiler hali hazırda iyi konumlardadır. Onları batmakta olan veya satılma ihtimali olan bir şirkete çekmek için 'İşler kötü giderse bile sen zarar etmeyeceksin' garantisi vermek gerekir.