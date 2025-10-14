onedio
article/share
Yılbaşı Ağacında Yeni Moda: Noel ve Yılbaşının Vazgeçilmezi Çam Ağaçları Tarih Olabilir!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
14.10.2025 - 15:20

Noel ve yılbaşı dönemi yaklaştıkça evlerde konuk olmaya alıştığımız büyük yeşil çamların yerini, daha sade ve kalıcı bir seçenek olarak ahşap ağaçlara bırakmaya başladı. Avrupa’nın bazı bölgelerinde son yıllarda güçlenen ahşap yılbaşı ağacı trendi, sürdürülebilirlik kaygıları ve minimal estetik tercihleriyle yılın en çok konuşulan dekorasyon akımlarından biri haline geldi.

Yılbaşı ağaçları artık büyük ve yeşil olmayabilir! Yeni moda: Ahşap Yılbaşı Ağacı!

Uzun yıllardır Noel’in simgesi olan çam ağaçları varlığını sürdürecek olsa da, tüketiciler doğal ağaçların düzenli bakım gerektirmesi ve yapay ağaçların plastik ağırlıklı üretimi gibi sakıncaları yeniden değerlendirmeye başladı. 

Bu arayışın sonucu olarak İspanya, Almanya, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde ahşap malzemeden yapılan, tekrar kullanılabilir ve kolayca depolanabilen ağaçlar popülerlik kazanıyor.

İç mimarlar, ahşabın dekorasyonda her zaman özel bir yeri olduğunu; ancak Noel döneminde bu malzemenin artık sadece tamamlayıcı değil, merkezî bir unsur haline geldiğini belirtiyor. Minimalist tasarım akımının etkisiyle basit, temiz formlu ve doğal dokulu parçalar evlerde daha fazla tercih ediliyor. Ahşap ağaçlar bu estetikle örtüşürken aynı zamanda yıllarca kullanılabilecek bir çözüm sunuyor.

Ahşap Noel ağacı bu bakımdan hem estetik hem de ekolojik bir alternatif olarak görülüyor.

Yılbaşı ağacı geleneğinde ne değişiyor ne aynı kalıyor?

Noel ve yılbaşı ağacı geleneğinin tamamen ortadan kalkacağı söylenemez; ancak kutlamaların nasıl şekillendirildiğine dair tercihler değişiyor. Bazı aileler doğal çam ağacından vazgeçip ahşap, metal veya modüler alternatiflere yönelirken; diğerleri gelenekselliği korumayı sürdürüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Withlove

( Defalarca okudugumuz eski ) Kitaplardan yılbaşı ağacı yaptık bence yeni trend bu olmalı 🫣

Countess Rain

Çıtalardan olan bir tane almıştım bir kaç yıl önce, çok orijinal ve güzel olmuştu.