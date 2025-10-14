Yılbaşı Ağacında Yeni Moda: Noel ve Yılbaşının Vazgeçilmezi Çam Ağaçları Tarih Olabilir!
Noel ve yılbaşı dönemi yaklaştıkça evlerde konuk olmaya alıştığımız büyük yeşil çamların yerini, daha sade ve kalıcı bir seçenek olarak ahşap ağaçlara bırakmaya başladı. Avrupa’nın bazı bölgelerinde son yıllarda güçlenen ahşap yılbaşı ağacı trendi, sürdürülebilirlik kaygıları ve minimal estetik tercihleriyle yılın en çok konuşulan dekorasyon akımlarından biri haline geldi.
Yılbaşı ağaçları artık büyük ve yeşil olmayabilir! Yeni moda: Ahşap Yılbaşı Ağacı!
Yılbaşı ağacı geleneğinde ne değişiyor ne aynı kalıyor?
( Defalarca okudugumuz eski ) Kitaplardan yılbaşı ağacı yaptık bence yeni trend bu olmalı 🫣
Çıtalardan olan bir tane almıştım bir kaç yıl önce, çok orijinal ve güzel olmuştu.