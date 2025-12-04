Yeşillik Denince Akla İlk O Gelir: Bolu'nun Nesi Meşhur? Bolu'da Ne Yenir?

Bolu, zengin ormanları ve bereketli dağlık yapısının sunduğu doğal ürünlerle, Türkiye'nin gastronomi haritasında özel bir yere sahiptir. İlçenin Mengen'den çıkan usta aşçıları sayesinde uluslararası üne kavuşan Bolu mutfağı, hem yöresel lezzetleri hem de şık restoran kültürüyle öne çıkar.

Bolu'nun en meşhur ürünleri ve yemekleri arasında; yöreye özgü otlardan yapılan kaldırık dolması, sebze ve etin harmanlandığı özel Abant kebabı, mantarlı veya cevizli olabilen Bolu mantısı ve fırınlanmış hamur işi olan coş bulunur. Mutfakta, dağlık coğrafyanın sunduğu mantar, otlar, bakliyatlar ve özellikle kuzu eti önemli bir yer tutar.

Hamur işleri ve çorbalar bölge sofralarının vazgeçilmezidir. Tatlı kültürü ise genellikle sütlü tatlılar ve şerbetli lezzetlerle zenginleşmiştir. Tatlıların zirvesinde ise yöresel bir imza olan Bolu beyi tatlısı yer alır. Ayrıca Bolu'nun orman meyvelerinden yapılan dağ çileği reçelleri ve ünlü çam kolonyası da meşhur yöresel ürünlerindendir.