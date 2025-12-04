onedio
Merzifon’un Nesi Meşhur? Amasya Merzifon’da Ne Yenir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
04.12.2025 - 14:24

Karadeniz Bölgesi’nin önemli geçiş güzergahında yer alan Merzifon, hem tarih kokan sokakları hem de yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. Son yıllarda özellikle 'Merzifon’da ne yenir?' ve 'Merzifon’un nesi meşhur?' soruları internet kullanıcıları tarafından sıkça araştırılıyor.

Merzifon Nerede?

Merzifon, Türkiye’nin kuzeyinde, Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz bölümünde yer alıyor. Samsun, Çorum ve Sivas arasında konumlanan ilçe, Amasya’nın batısında bulunuyor. Coğrafi olarak Canik Dağları’nın güney yamaçlarında, verimli Merzifon Ovası üzerinde kurulmuştur. Ova, bölgenin en önemli tarım alanlarından biridir.

İdari olarak Amasya’ya bağlı olan Merzifon, nüfus ve ekonomik yapı bakımından ilin en gelişmiş ilçesidir. Kendi havalimanına sahip olması, askeri üs ve organize sanayi bölgesini barındırması nedeniyle Amasya-Çorum-Samsun üçgeninin önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilir. İlçe, Karadeniz iklimi ile İç Anadolu’nun karasal iklimi arasında yer alan geçiş iklim özelliğine sahiptir.

Merzifon’un Nesi Meşhur?

Merzifon, tarım ve hayvancılığın geliştiği verimli topraklarıyla mutfak kültürünü çeşitlendiren bir ilçedir. İlçenin en meşhur ürünleri arasında çiçek bamyası, toyga çorbası, Merzifon keşkeği, Merzifon yağlısı, baklalı dolma ve cevizli çörek bulunur. Özellikle tahıl, bakliyat ve süt ürünleri bu mutfağın temel taşlarıdır.

Hamur işleri ilçenin vazgeçilmezidir. Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan mutfak kültürü, etli yemeklerle birleşerek zengin bir sofra oluşturur. Ayrıca sütlü tatlılar, cevizli çörekler ve nişasta helvası gibi tatlılar da sık tüketilir.

Merzifon’da Ne Yenir?

Merzifon’da pek çok yöresel lezzet deneyebilirsiniz. İşte ilçenin en bilinen yemeklerinden bazıları:

  • Merzifon Pidesi: İnce hamuruyla dikkat çeken bu pide çeşidi tereyağında pişirilir. Peynirli, kıymalı, patatesli gibi çeşitli seçenekleri bulunur.

  • Merzifon Köftesi: Kıyma ve ince bulgurla hazırlanan bu köfte, yumuşak dokusuyla meşhurdur. Genellikle domates sosu ve pilav eşliğinde servis edilir.

  • Merzifon Keşkeği: Buğday ve etin uzun süre pişirilmesiyle elde edilen keşkek, ilçeye özgü tarifle hazırlanır.

  • Aşure: Özellikle Muharrem ayında yapılan aşure, Merzifon’da hem tatlı hem de kültürel öneme sahiptir.

Merzifon’da yerel restoranlarda Amasya mutfağına ait mıhlama, mantı, çörek gibi lezzetler de bulunur. İlçede gezerken yerel pazarlardan taze sebze ve meyve alışverişi de yapılabilir.

Merzifon’da Gezilecek Yerler

Merzifon, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine keyifli bir gezi deneyimi sunar. İlçede Osmanlı döneminden kalma camiler, hamamlar, tarihi evler ve hanlar bulunur.

  • Taşhan, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir. 1600’lü yıllarda yapıldığı düşünülen bu han, avlusu, dükkanları ve kubbeli odalarıyla Osmanlı mimarisinin izlerini taşır. Günümüzde Taşhan’ın avlusunda bir restoran bulunmaktadır.

  • Bunun dışında Hükümet Konağı, Bedesten, Saat Kulesi, Atatürk Evi, Kültür Park, Çanakkale Parkı ve Şehitler Abidesi Merzifon’da ziyaret edilebilecek yerler arasındadır. 

  • Doğayı keşfetmek isteyenler için Çakırlar Yaylası ve Taşova Göleti ideal seçeneklerdir.

