Merzifon’un Nesi Meşhur? Amasya Merzifon’da Ne Yenir?

Merzifon, tarım ve hayvancılığın geliştiği verimli topraklarıyla mutfak kültürünü çeşitlendiren bir ilçedir. İlçenin en meşhur ürünleri arasında çiçek bamyası, toyga çorbası, Merzifon keşkeği, Merzifon yağlısı, baklalı dolma ve cevizli çörek bulunur. Özellikle tahıl, bakliyat ve süt ürünleri bu mutfağın temel taşlarıdır.

Hamur işleri ilçenin vazgeçilmezidir. Selçuklu ve Osmanlı izleri taşıyan mutfak kültürü, etli yemeklerle birleşerek zengin bir sofra oluşturur. Ayrıca sütlü tatlılar, cevizli çörekler ve nişasta helvası gibi tatlılar da sık tüketilir.