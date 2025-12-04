Kiwano Nasıl Yenir, Nasıl Tüketilir? Kiwanonun Faydaları Nelerdir? İşte Kiwanolu Tarifler

Bilimsel adı, 'Cucumis metuliferus' olan kiwano, halk dilinde 'boynuzlu kavun' olarak anılıyor. Ayrıca 'Afrika salatalığı' veya 'jelimsi kavun' gibi isimlerle de tanınıyor. Orta ve Güney Afrika kökenli bir tropikal meyve olan kiwano, dış görünümü ve iç yapısıyla oldukça dikkat çekicidir.

Kiwano meyvesine 'boynuzlu kavun' adını veren ise kabuğunun kalın ve dikenli bir yapısı. Olgunlaştığında kabuğu parlak turuncu bir renk alan meyvenin iç kısmında ise limon yeşili ya da sarımsı bir renkte, jölemsi bir doku bulunur. Bu dokunun içerisindeyse çok sayıda yenilebilir çekirdek yer alıyor.

Kiwano Meyvesinin Özellikleri:

Kiwano'nun dış kabuğunun dikenli ve sert yapısı ilk bakışta yenilemez bir görüntü yaratıyor. Ancak içerisindeki jölemsi doku ve bol miktarda çekirdek, meyvenin yenilebilir olduğunu gösteriyor. Su içeriği oldukça yüksek olan Kiwano, ayrıca düşük kalorili bir meyve. Üstelik vitamin, mineral, antioksidan ve elektrolitler (potasyum, magnezyum gibi) açısından da son derece zengin bir besin kaynağı. Bu yüzden son yıllarda sağlıklı beslenme ve diyet programlarında yerini alıyor.