Ağrı'nın Nesi Meşhur? Ağrı'nın Meşhur Yiyecekleri ve Tatlıları!

Ağrı'nın meşhur yemekleri aşağıdaki gibidir:

- Abdigor köftesi

Genel olarak içli köfteye benzetilen bu köftede sinirsiz ve yağsız sığır eti kullanılır. Taze et taş üstünde uzun süre dövüldüğü için yapımı da zahmetlidir.

- Haşıl

Haşıl, bulamaç gibi pişirilen bir yemektir. Orta bölümünde bir yağ havuzu oluşturulur. Buğday yemeği olan haşıl, bu yağla birlikte ve tercihen yoğurtla beraber tüketilir.

- Hengel

Hengel, mantı gibi yapılan bir yemektir. Klasik mantıdan en büyük farkı ise iç harcının olmamasıdır.

- Keledoş

Ağrı ve çevre şehirlerin meşhur yemeği olan keledoş yeşil mercimek, mantar, pancar ve hindi eti gibi malzemelerle yapılır. Bu yemek, yağ içerisinde kavrulan ve kekikle bambaşka bir lezzete kavuşan özel sosla lezzetlenir.

Çiriş ketesi

Çiriş ketesinde buğday hamuru kullanılır. İçerisine de Ağrı bölgesinde yer alan özel bitki olan çiriş konulur. Saçta pişen bu börek evlerin vazgeçilmezidir.