Ağrı'nın Nesi Meşhur? Ağrı'nın Meşhur Yiyecekleri ve Tatlıları!

Dilara Bağcı Peker
04.12.2025 - 13:27

Yedi farklı coğrafik bölgeden oluşan, 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde elbette 81 ilimizin de kendine meşhur lezzetleri var. Doğu Anadolu'da yediğiniz lezzetli bir et yemeğinin de Ege'de yediğiniz leziz bir sebze yemeğinin de yeri ayrı. Haliyle vatandaşlarımızın arama sorguları arasında 'Nesi Meşhur?' sorusu sık sık yer alıyor. Örneğin tatile gideceğiniz, ziyaret edeceğiniz bir yerin meşhur yemeğini, tatlısını öğrenmek için bu aramayı yapıyor olabilirsiniz. Bu sene en çok aranan illerimizden birisi de Ağrı oldu!

Peki Ağrı'nın nesi meşhur? 

İşte Ağrı'nın meşhur yemekleri ve tatlıları!

Ağrı'nın Nesi Meşhur?

Ağrı'nın meşhur yemekleri aşağıdaki gibidir:

- Abdigor köftesi

Genel olarak içli köfteye benzetilen bu köftede sinirsiz ve yağsız sığır eti kullanılır. Taze et taş üstünde uzun süre dövüldüğü için yapımı da zahmetlidir.

- Haşıl

Haşıl, bulamaç gibi pişirilen bir yemektir. Orta bölümünde bir yağ havuzu oluşturulur. Buğday yemeği olan haşıl, bu yağla birlikte ve tercihen yoğurtla beraber tüketilir.

- Hengel

Hengel, mantı gibi yapılan bir yemektir.  Klasik mantıdan en büyük farkı ise iç harcının olmamasıdır. 

- Keledoş

Ağrı ve çevre şehirlerin meşhur yemeği olan keledoş yeşil mercimek, mantar, pancar ve hindi eti gibi malzemelerle yapılır. Bu yemek, yağ içerisinde kavrulan ve kekikle bambaşka bir lezzete kavuşan özel sosla lezzetlenir.

  • Çiriş ketesi

Çiriş ketesinde buğday hamuru kullanılır. İçerisine de Ağrı bölgesinde yer alan özel bitki olan çiriş konulur. Saçta pişen bu börek evlerin vazgeçilmezidir.

Ağrı'nın Meşhur Tatlıları

Ağrı'nın meşhur tatlısı Hasudedir. Hasuda tatlısını, klasik bir un helvasından ziyade daha sıvı bir un helvası gibi düşünmek mümkün.

Ağrı tatlısı Hasude'nin tarifi:

  • Hasude için ilk aşamada şerbet hazırlanır. Oluşan şerbete un konur ve çırpılır. Sonrasında ise ısıtılan yağa şerbet ve un karşımı dahil edilir. Yaklaşık 10 dakikalık bir pişirmeden sonra hasude tatlısı hazır!

Ağrı'nın Meşhur Gezilecek Yerleri

Ağrı'ya yolunuz düşerse hem yemeklerinden yemeyi hem de tarihini ve doğasını keşfetmeyi unutmayın. 

Ağrı'nın meşhur gezilecek yerleri ise şu şekilde:

  • Ağrı Dağı

  • Nuh'un Gemisi

  • İshak Paşa Sarayı

  • Balık Gölü

  • Doğubayazıt Kalesi

  • Meteor Çukuru

  • Diyadin Kanyonu

  • Diyadin Kaplıcaları

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
